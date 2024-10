k502 buz Badminton

Das Remagener Frauendoppel mit Sarah Pinnen (links) und Antonia Remakulus (rechts) gewann am Wochenende seine beiden Spiele, was aber an den beiden Niederlagen des BCR zu Hause gegen den TV Hofheim (2:5) und den 1. BC Bischmisheim II (3:4) nichts änderte.