Aus unserem Archiv

Die Hochwasserlage am Montag – der Scheitel ist erreicht, ganz langsam zieht sich der Rhein in sein Bett zurück. chim Geil vom Remagener Bauhof und Ingo Wolff von der Feuerwehr sind derweil auf Erkundungstour (oben): Wo gibt es Schwachstellen im Flutschutz? Die Gastronomie an der Bad Breisiger Promenade ist derzeit geschlossen. Und Das Feuerwehr-Moped erweist Einheitsführer Alexander Krahe auch beim Hochwasser gute Dienste.