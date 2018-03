Justin Timberlake reist im Video in die Zukunft

Aus unserem Archiv

Los Angeles

US-Sänger Justin Timberlake reist in die Zukunft – zumindest für rund vier Minuten. In der Nacht veröffentlichte der Popsänger mit „Filthy“ die erste Single seines neuen Albums „Man of the Woods“. Im Musikvideo tritt er als futuristischer Erfinder auf, der auf einer IT-Konferenz im Jahr 2028 einen zu elektronischen Klängen tanzenden Roboter präsentiert. Im Rollkragenpulli und mit Brille auf der Nase erinnert Timberlake dabei an Apple-Gründer Steve Jobs. Bei „Man of the Woods“ handelt es sich um Timberlakes erstes Album seit 2013.