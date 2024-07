Die TSG 1899 Hoffenheim leiht den tschechischen Nationalspieler David Jurásek ein weiteres Jahr aus. Mit Tschechien scheidet der Linksverteidiger bei der EM bereits in der Gruppenphase aus.

Fußball, UEFA Euro 2024, EM, Tschechien - Türkei, Vorrunde, Gruppe F, Spieltag 3, Volksparkstadion Hamburg, Tschechiens David Jurásek (l) und Mert Müldür von der Türkei kämpfen um den Ball. Der Tscheche bleibt in Hoffenheim. (zu dpa: «Jurásek bleibt in Hoffenheim»)

Fußball, UEFA Euro 2024, EM, Tschechien - Türkei, Vorrunde, Gruppe F, Spieltag 3, Volksparkstadion Hamburg, Tschechiens David Jurásek (l) und Mert Müldür von der Türkei kämpfen um den Ball. Der Tscheche bleibt in Hoffenheim. (zu dpa: «Jurásek bleibt in Hoffenheim») Foto: Sina Schuldt/DPA

Anzeige

Zuzenhausen (dpa). Die TSG 1899 Hoffenheim setzt ein weiteres Jahr auf David Jurásek. Wie die Kraichgauer mitteilten, leiht der Fußball-Bundesligist den Tschechen ein weiteres Jahr von Benfica Lissabon aus. Bei den Portugiesen besitzt Jurásek noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2028. Ursprünglich war die Leihe des 23 Jahre alten Linksverteidigers am 30. Juni ausgelaufen.

«David ist ein dynamischer und offensivstarker Außenverteidiger, der es zudem versteht, zuverlässig zu verteidigen. Seine herausragenden Leistungen in Topspielen, wie zum Beispiel bei unserem Auswärtsspiel in Leverkusen, sind dafür wunderbare Beispiele und lassen uns sehr optimistisch in die nächste Saison gehen», sagte Sport-Geschäftsführer Alexander Rosen.

Jurásek war im Januar nach einem halben Jahr in Portugal zur TSG gekommen und absolvierte in der vergangenen Rückrunde 13 Bundesliga-Spiele für die Kraichgauer. Für die bereits ausgeschiedenen Tschechien absolvierte er bei der Europameisterschaft zwei Gruppenspiele.

«Gemeinsam mit David wollen wir nun weiter daran arbeiten, dass er regelmäßig sein Topniveau erreicht und trauen ihm diese Entwicklung bei uns auch definitiv zu», sagte Pirmin Schwegler, Leiter Profifußball.