Wellington

Die Polizei in Neuseeland sucht nach einem vermissten jungen Bergwanderer aus Deutschland. Der 23-Jährige stamme aus Delmenhorst in Niedersachsen, sagte eine Polizeisprecherin der dpa. Er sei zuletzt Mitte Juni in einer Hütte im Mount Aspiring National Park auf der Südinsel gesehen worden. Seither fehle von ihm jede Spur. Eine erste Suche mit einem Flugzeug habe keinen Erfolg gehabt. Ein Rettungsteam suche jetzt am Boden nach dem 23-Jährigen.