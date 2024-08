Junger Mann baut Unfall – dann kommt es zur Schlägerei

Ein junger Autofahrer fährt einen E-Scooter-Fahrer an. Der ruft seinen Bruder.

Pöcking (dpa) – Ein Autofahrer hat einen E-Scooter-Fahrer angefahren, sodass dieser hinfiel und verletzt worden ist. Der 19-Jährige, der mit seinem Scooter an einem Kreisverkehr stand, habe bei dem Sturz am Freitag in Pöcking (Landkreis Starnberg) seine oberen Schneidezähne verloren und Prellungen und Schürfwunden erlitten, teilte die Polizei mit. Außer der Polizei habe der 19-Jährige auch seinen Bruder über den Unfall informiert. Als dieser eintraf, habe er den 22 Jahre alten Autofahrer zu Boden geworfen und ihm mehrfach ins Gesicht geschlagen.

Der 19-Jährige ging laut Polizeisprecherin selbst zum Arzt. Angaben zur Schwere der Verletzungen des 22-Jährigen gab es zunächst keine. Die Polizei ermittele gegen den Autofahrer und den Bruder.