Das eigene Trampolin zu Hause, große Sprung-Hallen oder neuartige Fitnesskurse: Hüpfen liegt im Trend. Jumping Fitness heißt die noch junge Sportart, bei der die Teilnehmer zu schneller Musik koordiniert springen – und damit viel für ihre Figur und die Gesundheit tun.

Saarbrücken (dpa/tmn) - „Man fängt an zu schwitzen wie verrückt“, so beschreibt es Silke Wollenweber, „und der ganze Körper ist in Bewegung.“ Die 36-jährige Trainerin bietet beim Turnverein Salmünster Jumping ...