Jugendstil im hohen Norden: Ålesunds lockt mit Architektur

Im Jahr 1904 wurde der norwegische Fischerort Ålesund in Schutt und Asche gelegt. Deutsche und britische Architekten halfen beim Wiederaufbau. Entstanden ist ein Prachtexemplar des Jugendstils.

Nach dem großen Brand 1904 wurde Ålesund in der damals typischen Jugendstilbauweise neu aufgebaut.

Foto: Bernd F. Meier – DPA

Blitzen, Donnern, Krachen. Jahreszahlen rasen auf der Anzeigetafel an der Wand rückwärts – 2011, 2006, 1950, 1936, dann halten sie plötzlich an, im Jahr 1904. Die Zeitmaschine hat die Besucher im Jugendstilmuseum von Ålesund in die Vergangenheit katapultiert. Stille herrscht mit einem Mal ringsum, nur das Knistern von Feuer ist noch zu hören und ein Flammenmeer erscheint auf den großen Bildschirmen des Museumsraumes.

Noch heute ist der kleine Fischerort eine Vorzeigestadt des Jugendstils und steht in einer Reihe mit Barcelona oder Wien.

Foto: Bernd F. Meier – DPA

Die Besucher erleben den 23. Januar 1904. «Es war um zwei Uhr morgens, als das Feuer ausbrach», wird eine Zeitzeugin zitiert. Innerhalb von 16 Stunden wurden 850 Holzhäuser in Schutt und Asche gelegt. Entfacht durch heftigen Wind, raste die Feuerwalze über die Stadt. «Uns blieb nur eine Stunde bis zur Flucht, wir mussten alles zurücklassen», sagt die Zeitzeugin in der beeindruckenden Multimediaschau des Museums.

Ungewöhnliche Unterkunft: Im Innern des Leuchtturms auf der Hafenmole Molija gibt es eine Hotelsuite.

Foto: Bernd F. Meier – DPA

Danach ist nichts mehr wie zuvor in dem einst so blühenden Fischereizentrum im Westen von Norwegen. 10 000 Menschen sind über Nacht obdachlos, verlieren ihr Hab und Gut. Doch schon bald kommt Hilfe. Bereits drei Tage nach der Katastrophe trifft aus Deutschland das erste Schiff ein. Der deutsche Kaiser Wilhelm II., ein Liebhaber Norwegens, ordnet persönlich die Hilfe an. In einer Rekordzeit von nur drei Jahren wird Ålesund wieder aufgebaut und erstrahlt in neuem Glanz.

Kreuzfahrtboom in Ålesund: Viele Gäste kommen mit den rund 100 Kreuzfahrtschiffen, die im Sommerhalbjahr vor der Stadt anlegen.

Foto: Bernd F. Meier – DPA

Ålesund entsteht in der typischen Bauweise der damaligen Zeit – dem Jugendstil. Arbeitslose Bauhandwerker und Architekten strömen in die Hafenstadt. «Mehr als 20 Architekten waren an der Planung beteiligt. Viele von ihnen hatten zuvor in Deutschland und in Großbritannien studiert und brachten Ideen des Jugendstils von dort mit», erläutert Nils Anker, Direktor des Jugendstilmuseums.

Lebendige Geschichte: Im Jugendstilmuseum werden Besucher in die Vergangenheit des Fischerortes versetzt.

Foto: Bernd F. Meier – DPA

Heute gilt Ålesund mit mehr als 400 denkmalgeschützten Gebäuden als eines der besten Beispiele der Jugendstilarchitektur in Europa. Die 43 000-Einwohner-Stadt ist in einem Atemzug zu nennen mit den kompletten Stadtvierteln und einzelnen Gebäuden etwa in Darmstadt, Bad Nauheim, Karlsruhe sowie Brüssel, Barcelona, Prag und Wien.

Haus an Haus: Heute gilt Ålesund mit mehr als 400 denkmalgeschützten Gebäuden als eines der besten Beispiele für Jugendstilarchitektur in Europa.

Foto: Bernd F. Meier – DPA

Bei einem Stadtbummel lassen sich die schönsten Bauwerke auf kurzen Wegen in der Apotekergata, am Aksel Holms plass und jenseits des Brosundet-Meeresarmes in der Korsegata und der Kongensgate entdecken.

Ein Ausflug zum Geiranger-Fjord ist von Ålesund aus nicht weit. Dort verkehren die Hurtigruten-Postschiffe.

Foto: Bernd F. Meier – DPA

Mehr als 400 000 Besucher reisen pro Jahr nach Ålesund. Die kurze Sommersaison fällt in etwa zusammen mit den norwegischen Schulferien ab 22. Juni bis Ende August. Viele Gäste kommen mit den rund 100 Kreuzfahrtschiffen, die im Sommerhalbjahr in Ålesund anlegen. Der Kreuzfahrttourismus boomt, daher wird der Kai für die Schiffskolosse auf 570 Meter erweitert.