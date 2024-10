Plus Koblenz

Jugendratswahl in Koblenz im Dezember: Wer noch bis wann Kandidat werden kann

i Schülerinnen und Schüler können sich noch bis zum 12. November als Kandidat für die Jugendratswahl bewerben. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/picture alliance/dpa

Die Wahlen für den Jugendrat finden am 5. und 6. sowie am 9. und 10. Dezember an allen weiterführenden Schulen in Koblenz statt. Doch Schülerinnen und Schüler können nicht nur selbst wählen, sondern auch selbst gewählt werden.