«Jugend forscht» beim Trainingsauftakt in Jena

Fußball-Drittligist FC Carl Zeiss Jena hat den Trainingsbetrieb zur Vorbereitung auf die Saison 2011/12 aufgenommen und arbeitet ab sofort daran, bis zum Liga-Auftakt am 22. Juli die zahlreichen Neuzugänge schnellstmöglich zu integrieren.

Der Verein hat sein Versprechen von einer radikalen Kader-Verjüngung wahr gemacht. Trainer Heiko Weber begrüßte zum Trainingsstart neben dem Überraschungs-Coup Jan Simak (32 Jahre/FSV Mainz 05) auch die Neuen Stefan Ronneburg (22/Werder Bremen II), Robert Zickert (21/Energie Cottbus), Nils Miatke (21/Energie Cottbus), Philipp Grüneberg (19/1. FC Union Berlin), Kai-Fabian Schulz (21/Hamburger SV), Ben Zolinski (19/Hansa Rostock) und Christoph Siefkes (20/Bayer Leverkusen II).

Zudem weilt Dennis Lemke (22/Eintracht Braunschweig) an der Saale zum Probetraining und mit Steven Braunsdorf (19), Sebastian Fries (18), Kevin Grob (19) und Yves Brinkmann (18) stoßen außerdem vier Spieler des eigenen Nachwuchses zu den Profis. Neben den acht Neuzugängen hatte der Club allerdings zuletzt auch zahlreiche Abgänge zu vermelden. Leistungsträger wie Orlando Smeekes (29/SV Wehen Wiesbaden), Aykut Öztürk (23/SV Sandhausen), Ronny Nikol (36/Berliner AK 07) und Jens Truckenbrod (31/Preußen Münster) verließen die Thüringer nach Saisonende.

Seit Amtsantritt steht Coach Weber für konsequente Kader-Politik und tüftelte in den vergangenen Wochen intensiv am neuen Kader. Und das weiter unter dem Motto «Jugend forscht». Nur eine Personalie passt nicht so ganz in die Reihe der Nachwuchs-Kicker. Dem früheren Bundesliga-Profi Jan Simak soll in der kommenden Spielzeit eine tragende Rolle bei den Saalestädtern zukommen. «Jan ist ein hervorragender Techniker, der mit seinen Fähigkeiten für uns eine absolute Verstärkung darstellt. Darüber hinaus kann und soll er mit seiner Erfahrung die jungen Spieler unserer Mannschaft führen», betonte Weber, der mit Ralf Santelli auch gleich noch einen neuen Assistenten vorstellte. Der gebürtige Waiblinger mit italienischen Wurzeln war zuvor schon Teil des Trainerstabs beim VfB Stuttgart und Hannover 96.

In den kommenden Wochen stehen die Jenaer vor einer ganzen Reihe Testspiele. Unter anderem beim SV Blau-Weiß 90 Neustadt/Orla am 24. Juni, bei Eintracht Lützen am 25. Juni, am 29. Juni bei SC Teutonia Watzenborn-Steinberg und beim 1.FC Union Berlin am 2. Juli. Höhepunkt der Vorbereitung ist am 14 Juli um 18.00 Uhr das Benefizspiel gegen den FC Bayern München im Ernst-Abbé-Sportfeld.