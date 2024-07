Judo-Duo Wandtke und Starke scheitert im Achtelfinale

Am Montag gehen in Paris Igor Wandtke und Pauline Starke vom Judo-Team Hannover auf die Matte. Der Medaillentraum platzt im Achtelfinale – fast gleichzeitig und jeweils im Golden Score.

Paris (dpa). Die deutschen Judoka Igor Wandtke und Pauline Starke sind bei den Olympischen Spielen in Paris kurz nacheinander ausgeschieden. Das Duo vom Judo-Team Hannover kam in der stimmungsvollen Champ-de-Mars-Arena nicht über das Achtelfinale hinaus und hat damit keine Chance mehr auf eine Medaille.

Sowohl der WM-Fünfte Wandtke in der Gewichtsklasse bis 73 Kilogramm im Duell mit dem Kanadier Arthur Margelidon als auch Starke in der 57-Kilo-Kategorie gegen die Mongolin Enkhriilen Lkhagvatogoo mussten in die Verlängerung, den sogenannten Golden Score. Dort kassierten sie dann jeweils ihre dritte Strafe und schieden aus.

Der Deutsche Judo-Bund wartet bei den Spielen in Frankreich damit weiter auf die erste Medaille. Große Hoffnungen ruhen auf Eduard Trippel, der vor drei Jahren in Tokio Olympia-Silber holte und am Mittwoch in der Klasse bis 90 Kilogramm startet. Der Star im Team ist Weltmeisterin und Fahnenträgerin Anna-Maria Wagner, die am Donnerstag in der Klasse bis 78 Kilogramm auf die Matte geht.