Anzeige

Paris (dpa). Fahnenträger Peter Paltchik und die frühere Weltmeisterin Inbar Laniar haben Israel die ersten Medaillen bei den Olympischen Spielen in Paris beschert. Das Duo wurde bei den Judo-Wettkämpfen in der Champ-de-Mars-Arena von vielen Fans mit Israel-Fahnen unterstützt und lautstark angefeuert. Paltchik holte Bronze in der Gewichtsklasse bis 100 Kilogramm. Laniar gewann Silber in der 78-Kilo-Klasse und besiegte im Halbfinale dabei die deutsche Hoffnungsträgerin Anna-Maria Wagner.

Israels Delegation steht bei den Spielen in Frankreich unter besonderem Schutz. Ihre Teams und Einzelsportler sollen rund um die Uhr von der französischen Polizei begleitet werden. Das Olympische Komitee Palästinas hatte zuletzt den Ausschluss Israels von den Spielen gefordert.

Olympia, Paris 2024, Judo, 78 kg, Frauen, Halbfinale, Champ-de-Mars-Arena, Anna-Maria Wagner (r) aus Deutschland kämpft gegen Inbar Lanir aus Israel. (zu dpa: «Judo-Duo holt in Paris erste Medaillen für Israel») Foto: Sina Schuldt/DPA

Angesichts des Gaza-Kriegs werfen die Palästinenser Israel eine «systematische und anhaltende Verletzung der olympischen Charta» vor. Thomas Bach, Präsident des Internationalen Olympisches Komitees (IOC), hatte daraufhin auf die politische Neutralität der Dachorganisation verwiesen.