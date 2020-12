Archivierter Artikel vom 06.11.2020, 16:57 Uhr

Journalistin mit Leib und Seele

Antje Pieper wurde 1969 in Landsberg am Lech in Bayern geboren. Erste journalistische Erfahrungen sammelte sie während ihrer Schulzeit beim Bayerischen Rundfunk. Nach dem Abitur am Maximiliansgymnasium München arbeitete sie von 1989 bis 1990 in Italien, wo sie als freie Mitarbeiterin bei SuperChannel durch die Musiksendung „Hotline“ führte.