Josef Oster geht nach Berlin

Nach 15 Jahren als Bürgermeister der Verbandsgemeinde Bad Ems strebt Josef Oster (CDU) nach höheren Aufgaben. Bei der Bundestagswahl am 24. September holt er im Koblenzer Wahlkreis 199 mit 41,3 Prozent der Erststimmen das Direktmandat und tritt somit die Nachfolge des langjährigen Bundestagsabgeordneten Michael Fuchs an.

Mit Blick auf den Bundestag: Josef Oster, der Direktkandidat für den Wahlkreis 199, bezieht sein neues Büro in Berlin. Foto: Wahlkreisbüro Josef Oster

Bevor Oster sein Büro in Bad Ems endgültig verlässt, führt er das vielleicht bedeutendste Projekt seiner Bürgermeister-Amtszeit zu Ende und setzt gemeinsam mit dem Kollegen aus Nassau seine Unterschrift unter die Fusionsvereinbarung der beiden Verbandsgemeinden. Ganz neu ist das Geschehen in Berlin für den gebürtige Zeller Oster nicht, denn er war bis Ende 2001 Referent und Büroleiter des Abgeordneten Peter Bleser. Oster ist nicht der einzige, der in der neuen Legislaturperiode den Rhein-Lahn-Kreis im Bundesparlament repräsentiert. Im Wahlkreis 204 Montabaur zog CDU-Mann Dr. Andreas Nick mit 43,3 Prozent der Erststimmen ebenfalls per Direktmandat in den Bundestag ein. Seine SPD-Konkurrentin Gabi Weber (29,8 Prozent) schaffte es über die Liste erneut nach Berlin. Auch Detlef Pilger (SPD) bleibt Mitglied des Deutschen Bundestages. Der Koblenzer war angesichts von nur 28,7 Prozent der Erststimmen über die Liste eingezogen.