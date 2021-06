Herzogenaurach

DFB-Team

Jonas Hofmann am Knie verletzt: Untersuchung im Teamquartier

Der EM-Einsatz von Turnier-Debütant Jonas Hofmann ist ungewiss. Der Mittelfeldspieler von Borussia Mönchengladbach hat sich am Donnerstag am Knie verletzt und konnte die Trainingseinheit der Fußball-Nationalmannschaft in Herzogenaurach nicht absolvieren.