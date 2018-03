Joker Johannes Noll trifft doppelt

Kein Teaser vorhanden

Niederbreitbachs Thomas Schuster (Nr. 6) zieht ab. Wenige Sekunden später liegt der Ball zur 1:0-Führung seiner Mannschaft im Netz des Neustadter Tores. Am Ende siegte der Aufsteiger im Wiedtalderby überraschend klar gegen Neustadt-Fernthal.

Foto: Jörg Niebergall

Von Beginn an übernahm die Heimelf vor 170 Zuschauern auf dem Rasenplatz in Niederbreitbach das Kommando und zeigte die reifere Spielanlage. Der Bezirksliga-Absteiger aus Neustadt wirkte dagegen sehr hölzern und versuchte sein Glück meist nur mit langen Bällen, welche keine Gefahr darstellten für den SGW-Defensivverbund. In der 14. Minute kombinierten sich die Gastgeber sehenswert bis in den gegnerischen Strafraum, der finale Querpass von Thomas Krüger fand allerdings keinen Abnehmer. Pech hatte Dirk Christiansen in der 18. Minute, als sein Distanzschuss die Latte des Neustädter Gehäuses touchierte. Weitere Chan-cen blieben im ersten Spielabschnitt Mangelware. So wurden die Seiten gewechselt, ohne dass ein Treffer fiel – trotz eines Eckballverhältnisses von 8:0 für Niederbreitbach.

SGW-Coach Thomas Christiansen war nur bedingt zufrieden und reagierte nach der Pause mit der Einwechslung von Stürmer Johannes Noll. "Er war noch leicht angeschlagen, daher habe ich ihn nicht von Anfang an gebracht", erklärte Coach Christiansen. Zudem rückte Kapitän Christian Weißenfels vom Angriff zurück ins Mittelfeld und sollte dort nun die Bälle verteilen. In der 55. Minute setzte sich Dirk Christiansen auf der linken Seite durch und bediente Thomas Schuster. Dieser fasste sich ein Herz und traf aus 20 Metern zur hoch verdienten Führung für die SG Wiedtal.

Die Gäste zeigten keinerlei Reaktion auf den Rückstand und enttäuschten auf ganzer Linie. Trainer Joachim Weißenfels nannte die Vorstellung seiner Elf einfach nur "grauenvoll". Eine Viertelstunde vor Spielende erzielte Noll nach feinem Zuspiel von Christian Weißenfels das 2:0. In der 84. Minute folgte dann der Höhepunkt des Spiels, als Weißenfels einen Freistoß aus 25 Metern genau in den Torwinkel zimmerte. Niederbreitbachs Nummer 13 war auch ansonsten der auffälligste Spieler mit den meisten Ballkontakten und Torschüssen, er verzettelte sich jedoch ein ums andere Mal und wirkte mitunter etwas eigensinnig. Nach 86 Minuten bekamen die Zuschauer tatsächlich auch noch eine Torchance der Gäste geboten, doch SGW-Torwart Steffen Blum klärte reaktionsschnell gegen Dennis Kick. Für den Schlusspunkt sorgte in der Nachspielzeit schließlich erneut Noll mit seinem zweiten Treffer nach Vorarbeit des ebenfalls eingewechselten Stefan Dutz.

Thomas Christiansen war rundum zufrieden nach dem gelungenen Auftakt: "Das war eine ganz starke Leistung meiner Mannschaft. Wich-tig ist, dass unser Kader sehr ausgeglichen besetzt ist und die Leute von der Ersatzbank noch etwas bewegen können. Von Neustadt hatte ich allerdings etwas mehr erwartet." Dies sah sein Kollege Joachim Weißenfels ähnlich. "Mir fehlen die Worte nach dieser enttäuschenden Leistung. Ich muss dieses Spiel erst einmal verdauen und in Ruhe aufarbeiten", sagte der Gästecoach, der trotz des Bezirksliga-Abstiegs bei Neustadt weiter die sportliche Verantwortung trägt.

Von unserem Mitarbeiter

Daniel Korzilius