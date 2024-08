Super Bowl LVIII, Podiumsdiskussion National Football League. Der deutsche NFL-Profi Jakob Johnson nimmt an einer Podiumsdiskussion der NFL zum Thema internationale Spieler teil. (zu dpa: «Johnson unterschreibt NFL-Vertrag bei New York Giants»)

East Rutherford (dpa) – Die NFL-Karriere des Stuttgarters Jakob Johnson geht bei den New York Giants weiter. Drei Wochen vor dem Saisonstart endet für den 29-Jährigen eine lange Zeit der Ungewissheit: Seit dem Abschied von den Las Vegas Raiders, für die er in den vergangenen beiden Jahren auf dem Feld stand, war Johnson ohne Team. Nun hat der Fullback, den die Giants nach der Verletzung von Tight End Tyree Jackson verpflichteten, sogar die Chance auf die Erfüllung eines großen Traums: ein NFL-Spiels in seinem Heimatland zu bestreiten. Am 10. November spielen die Giants ihr viertes Saisonspiel in München gegen die Carolina Panthers.

