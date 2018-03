Aus unserem Archiv

Port au Prince (dpa). Die Erdbebenopfer in Haiti bekommen weitere Hilfe aus Deutschland. Heute übergibt ein Team der Johanniter-Unfall- Hilfe dringend benötigte Hilfsgüter an ein Krankenhaus in der Hauptstadt Port au Prince. Mit den Medikamenten und Verbandsmaterialien könnten mehr als 10 000 Menschen drei Monate lang medizinisch versorgt werden. Das teilten die Johanniter mit. Das Soforthilfeteam war vorgestern in die Dominikanische Republik geflogen und erreicht Haiti heute über den Landweg.