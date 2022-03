Jetzt wird’s elektrisch – Yamaha Switch on

SP-X/Amsterdam. Unter dem Motto „Switch On“ hat Motorradhersteller Yamaha erstmals eine Elektro-Strategie für Europa präsentiert. Demnach werden die Japaner zeitnah mit dem Neos einen Scooter der 50er-Klasse mit batterieelektrischem Vortrieb anbieten. Wohl noch in diesem Jahr soll außerdem ein vorerst noch namenloser Scooter der 125er-Klasse folgen. Der wird allerdings zunächst nur in einer europäischen Großstadt und dort nur über einen Sharing-Dienst zur Kurzzeitmiete verfügbar sein. Der elektrische Leichtkraftroller wird weitgehend dem 2019 vorgestellten Konzeptroller E01 entsprechen. Laut Europachef Eric des Seynes will Yamaha mit dem Sharing-Angebot zunächst Erfahrungen im praktischen Einsatz sammeln, um daraus ein Produkt zu entwickeln, dass in zwei bis drei Jahren auf den Markt kommen könnte.

Darüber hinaus will Yamaha 2022 ein eigenes Pedelec-Portfolio aufbauen. Seit etlichen Jahren produzieren die Japaner als Zulieferer E-Bike-Antriebe für Fahrradhersteller. Nun soll es komplette Räder unter eigener Flagge in den Segmenten „Urban“, „Mountain“ und „Gravel“ geben.

Im Rahmen der per Youtube verbreiteten Switch-on-Präsentation hat Yamaha außerdem das Konzept B01 enthüllt, das vom Format her an ein klassisches Mofa erinnert und entsprechend Pedal- mit E-Antrieb kombiniert. Ein gemeinsam mit Fantic Motor entwickeltes Serienmodell, das dann in der Klasse der S-Pedelecs antreten wird, soll 2023 folgen.

Mario Hommen/SP-X