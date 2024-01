Jetzt auch mit Stromanschluss – Automatisiertes Parken

Der Laderoboter verkabelt das Auto automatisiert Foto: Bosch

SP-X/Stuttgart. Im automatisierten Parkhaus kann nun auch automatisiert geladen werden. Zulieferer Bosch und VW-Softwaretochter Cariad haben nun das „Automated Valet Charging“ vorgestellt, das auf dem sogenannten „Automated Valet Parking“ in speziell ausgerüsteten Parkhäusern aufbaut. Geeignete Fahrzeuge fahren dort nicht nur vollautomatisch ohne menschliche Insassen zum Stellplatz, sondern machen zwischendurch bei Bedarf selbstständig Halt an einer zentralen Ladesäule, wo sie automatisiert geladen werden. Zunächst wird die Technik im Cariad-Parkhaus in Ingolstadt sowie im Bosch-Entwicklungs-Parkhaus in Ludwigsburg getestet. Einen Zeitpunkt für die Serienreife nennen die Unternehmen nicht, präsentiert wird die Technik nun zunächst auf der Elektronikmesse CES in Las Vegas.

Holger Holzer/SP-X