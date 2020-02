Jeder Dritte sucht große Liebe im Netz

Dass man seine große Liebe beim Gassigehen mit dem Hund oder in der Schlange im Supermarkt trifft – an solche Zufälle glauben immer weniger Menschen und suchen online.

Lesezeit: 1 Minuten

Berlin (dpa/tmn). Bereits jeder dritte Bundesbürger (32 Prozent) nutzt für die Partnersuche einen Onlinedating-Dienst. Das ist das Ergebnis einer Umfrage von Bitkom Research.

Vor allem Jüngere setzen auf die Suche im Netz: 47 Prozent der 16- bis 29-Jährigen haben schon einmal online gesucht. Bei den 30- bis 49-Jährigen sind es 39 Prozent, bei den 50- bis 64-Jährigen 35 Prozent. Die Altersgruppe 65 plus ist mit 11 Prozent vergleichsweise wenig aktiv.

Die Befragung, bei der Mehrfachantworten möglich waren, zeigt aber auch, dass Online-Dating ruhig Geld kosten darf. 19 Prozent meldeten sich bei kostenpflichtigen Portalen wie Parship, eDarling oder Elite Partner an. 18 Prozent setzten auf kostenlose Basisversionen wie Tinder, Grindr oder Lovoo. 10 Prozent sind in Single-Foren oder -Gruppen in sozialen Netzwerken aktiv.

Und was hat's gebracht? Beinahe jeder Zweite (47 Prozent) hat schon einmal einen festen Partner oder einen erotischen Kontakt im Internet gefunden. Bei rund jedem Vierten (27 Prozent) dauert die Partnerschaft noch an. Bei 40 Prozent ist bereits wieder Schluss.

Insgesamt vertritt fast jeder Zweite (47 Prozent) aber auch die Meinung, dass Beziehungen durch Onlinedating schneller wieder beendet werden. 45 Prozent halten sie für unromantisch.

Die Befragung wurde im Auftrag des Digitalverbands Bitkom unter 1006 Bundesbürgern ab 16 Jahren durchgeführt.