Aus unserem Archiv

Monaco

Musik wie in einem Actionfilm, geometrische Lichteffekte wie ein Bildschirmschoner: Der französische Musiker Jean Michel Jarre hat zu Ehren der Hochzeit von Fürst Albert II. und Charlene am Abend ein Konzert im Hafen von Monaco gegeben. «Ich werde immer an diesen Moment denken. Vive Monaco», sagte Charlene auf der Bühne – halb auf Englisch, halb Französisch. Es waren die ersten öffentlichen Worte nach ihrer standesamtlichen Hochzeit wenige Stunden zuvor. Zu dem Konzert waren alle Staatsbürger und Einwohner Monacos eingeladen.