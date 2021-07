Tokio

Japans Wetterbehörde warnt vor Taifun – Kurs auf Tokio

Für die Olympioniken in Japan könnte es zu Wochenbeginn ungemütlich werden. Der Taifun „Nepartak“ bewegte sich am Sonntag über dem Pazifik mit Windgeschwindigkeiten nahe seines Zentrums von gut 100 Kilometern in der Stunde weiter Richtung der japanischen Hauptinsel Honshu.