Japans Turner gewinnen Olympia-Gold in der Mannschaft

Von dpa

i Olympia, Paris 2024, Turnen, Mehrkampf, Mannschaft, Männer, Finale, Pauschenpferd, Takaaki Sugino aus Japan jubelt. (zu dpa: «Japans Turner gewinnen Olympia-Gold in der Mannschaft») Foto: Marijan Murat/DPA

Chinas Turner führen lange souverän. Wegen Patzern am Reck aber geht Team-Gold in Paris an Japan. Die deutsche Riege ist vor dem Finale ausgeschieden.