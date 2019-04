Tokio

Japans Kaiser dankt ab – Letzte Botschaft an seine Nation

Japans Kaiser Akihito hat sich ein letztes Mal an seine Nation gewandt. Er danke seinem Volk für die Unterstützung und wünsche sich, dass die neue Ära unter seinem Sohn Naruhito „stabil und fruchtbar“ werde, sagte der 85-jährige Monarch am Dienstag bei einer Abdankungszeremonie in seinem Palast. Formal dankt Akihito um Mitternacht (1700 MESZ) ab.