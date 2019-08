Japans Hitze bereitet auch deutschen Olympia-Seglern Sorgen

Enoshima

Die schwüle Sommerhitze bereitet auch den Segelsportlern knapp ein Jahr vor den Olympischen Spielen in Tokio große Probleme.

17.08.2019, 10:38 Uhr

Die Hitze in Verbindung mit sehr hoher Luftfeuchtigkeit stellten alle Segler vor außergewöhnliche Herausforderungen, sagte Nadine Stegenwalner, Sportdirektorin des Deutschen Segler-Verbandes, der Deutschen Presse-Agentur an der Olympia-Wettkampfstätte im japanischen Enoshima. „Die Trainer und Sportler sind ja sehr lange auf dem Wasser. Da haben wir alle ein bisschen Sorge“, sagte Stegenwalner im Enoshima Yacht Harbour, wo schon 1964 die ersten Olympischen Spiele in Japan stattfanden.