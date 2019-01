Melbourne

Die Japanerin Naomi Osaka hat erstmals die Australian Open der Tennisprofis gewonnen. Die 21-Jährige bezwang die Tschechin Petra Kvitova am Samstag mit 7:6, 5:7, 6:4, nachdem sie im zweiten Satz zunächst drei Matchbälle nicht nutzen konnte. Für Osaka ist es der zweite Grand-Slam-Titel nach dem Erfolg bei den US Open im vorigen September. Die in den USA lebende Tochter eines Haitianers und einer Japanerin erhält ein Preisgeld von umgerechnet knapp 2,6 Millionen Euro und wird die neue Nummer eins der Weltrangliste.