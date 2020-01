James und Antetokounmpo führen Allstar-Teams in NBA an

New York

LeBron James und Giannis Antetokounmpo führen die beiden Teams beim Allstar-Spiel der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA an.

Die beiden Superstars wurden durch die Abstimmung von Fans, Spielern und Medienvertretern jeweils zu Kapitänen bestimmt. Für James von den Los Angeles Lakers ist es die 16. Teilnahme nacheinander, damit liegt er nur noch hinter den Legenden Kareem Abdul-Jabbar und Kobe Bryant.

Bei der Partie der beliebtesten und besten Profis am 16. Februar (Ortszeit) in Chicago ist erstmals ist auch der Slowene Luka Doncic von den Dallas Mavericks dabei. Der Guard erhielt mehr als sechs Millionen Fan-Stimmen, nur knapp weniger als James. Als bester Deutscher landete Aufbauspieler Dennis Schröder von den Oklahoma City Thunder auf Rang 24 der Guards in der Western Conference.

In der Abstimmung ging es um die jeweils fünf Starter beider Teams, die weiteren Allstars werden durch die NBA-Coaches bestimmt. James und Antetokounmpo dürfen sich aus dem Spielerpool jeweils ihre Mannschaften zusammenstellen.