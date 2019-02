München

US-Präsidententochter Ivanka Trump ist zu Gast auf der Münchner Sicherheitskonferenz – und gewährt via Twitter Einblicke in ihren Tagesablauf. „Just landed in Munich! Es geht los!“, schrieb sie schon am Morgen auf dem Kurznachrichtendienst. Später twitterte sie unter anderem ein Foto von einem Treffen mit der estnischen Präsidentin Kersti Kaljulaid. Die Trump-Tochter hat in München aber auch noch andere Pläne: „Meine Kinder hoffen darauf, dass ich ihnen die leckere bayerische Schokolade mitbringe – was ich auf jeden Fall tun werde“, verriet sie der „Bild“-Zeitung.