Fußball-Europameister Italien muss im entscheidenden Gruppenspiel der WM-Qualifikation am Freitag (20.45 Uhr) gegen die Schweiz auf Torjäger Ciro Immobile verzichten.

Der Mittelstürmer von Lazio Rom klagt über Wadenprobleme. Als Ersatz wurde Gianluca Scamacca von Sassuolo nachnominiert. Immobile führt aktuell mit zehn Toren die Torjägerliste der Serie A an.

Italien und die Schweiz weisen in Gruppe C jeweils 14 Punkte auf. Nur der Gruppensieger ist direkt für die WM Ende 2022 in Katar qualifiziert.

© dpa-infocom, dpa:211109-99-930625/2