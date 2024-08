Italien im Kleinformat – Vespa als Playmobil-Set

Anzeige

SP-X/Nürnberg. Mit der Vespa hat Playmobil eine weitere Ikone der Mobilität in seine Spielzeugwelt überführt. Genauer gesagt handelt es sich um die Version 150 Sprint Veloce, die Piaggio zwischen 1969 und 1979 produzierte. Für zeitgenössisches Flair sorgt eine Vespa-Werkstatt im Stil der 60er Jahre, die mit reichlich Werkzeug ausgestattet ist und in der die 150 Sprint Veloce auf einer Hebebühne repariert und gewartet werden kann. An dem Spielzeugroller können Räder gewechselt und dank abnehmbarer Seitenverkleidung auch Arbeiten am „Motor“ durchgeführt werden.

Playmobil bietet jetzt auch verschiedene Sets mit der italienischen Kultroller Vespa an Foto: Playmobil

Playmobil bietet das Werkstatt-Ensemble mit zwei Figuren zum Preis von rund 40 Euro an. Alternativ oder ergänzend gibt es zwei Vespa-Sets für je 14 Euro. Die blaue 150 Sprint Veloce wird mit Ersatzreifen und behelmtem Fahrer kombiniert. Die grüne Variante wird von einer Frau mit Picknickkorb begleitet.

Rund 40 Euro kostet das Vespa-Werkstattset im Stil der 60er-Jahre Foto: Playmobil

Mario Hommen/SP-X