Turnen

Berlin

Israelischer Turn-Weltmeister versteigert Goldmedaille

Der israelische Turn-Weltmeister Artem Dolgopyat versteigert seine Goldmedaille für einen guten Zweck. Der 26-Jährige hatte am 7. Oktober, dem Tag der Terror-Attacke der Hamas auf Israel, in Antwerpen den WM-Titel am Boden gewonnen. Mit dem Erlös will er den Betroffenen nahe der Grenze zum Gazastreifen helfen.