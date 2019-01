Tel Aviv

Israelische Kampfflugzeuge haben mehrere Ziele im Gazastreifen angegriffen. Es seien „Terrorstätten in einem Hamas-Militärlager“ im Norden des Palästinensergebiets getroffen worden, teilte die israelische Armee mit. Von palästinensischer Seite gab es noch keine Angaben zu möglichen Opfern. Zuvor hatte nach Militärangaben bei Konfrontationen an der Gaza-Grenze ein palästinensischer Scharfschütze einen israelischen Offizier mit einer Kugel am Helm getroffen. Der Soldat sei leicht verletzt worden. Im Lauf des Tages sei mehrmals aus dem Gazastreifen geschossen worden.