Aus unserem Archiv

Hamburg

Bundeswehrsoldaten werden erstmals in Israel für einen Auslandseinsatz ausgebildet. Das berichtet die «Financial Times Deutschland». Derzeit trainierten deutsche Piloten in sechswöchigen Lehrgängen den Umgang mit der Drohne Heron 1, die ab März in Afghanistan eingesetzt werden soll, berichtet das Blatt. Unter Anleitung der israelischen Luftwaffe und dem Flugzeugbauer Israel Aerospace Industries lernten die Soldaten, die Aufklärungskapazitäten der unbemannten Flugzeuge zu nutzen.