Islanders gleichen gegen Lightning zum 2:2 aus

Die Islanders kassierten zwar zwei Gegentreffer im letzten Drittel, konnten die Eishockey-Partie aber trotzdem 3:2 gewinnen und in der Serie zum 2:2 ausgleichen. Zum Einzug in die Finalserie braucht ein Team vier Siege. Spiel fünf ist in der Nacht zu Dienstag in Tampa Bay. Eine Entscheidung kann nun frühestens in Spiel sechs in der Nacht zu Donnerstag in New York fallen.

