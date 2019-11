Berlin

IS-Frau mit drei Kindern in Deutschland angekommen

Zusammen mit drei Kindern ist am Abend eine Frau auf dem Frankfurter Flughafen angekommen, die ins Herrschaftsgebiet der Terrormiliz Islamischer Staat ausgereist war. Die vier Personen seien mit einer Linienmaschine gelandet, die aus Erbil im Irak gekommen und zuvor aus Syrien überstellt worden sei, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Gegen die IS-Rückkehrerin wird wegen Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung und wegen Verletzung der Fürsorge- oder Erziehungspflicht ermittelt, so die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt. Es bestehe aber kein Haftbefehl.