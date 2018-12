Berlin

An einer Regio- und EC-Trasse in Berlin-Karlshorst hat die Polizei nach einem Schaden an einer Bahn-Oberleitung in Berlin-Karlshorst eine IS-Flagge sowie Schriftstücke in arabischer Sprache sichergestellt. Ermittelt wird noch, inwieweit diese Gegenstände mit der Beschädigung der Oberleitung im Zusammenhang stehen. Zunächst berichtete die „B.Z.“, dass in der Nähe der beschädigten Oberleitung etwa 60 Flugblätter mit arabischen Schriftzeichen und eine ISIS-Flagge entdeckt wurden. Der Staatsschutz vermutet einen politischen Hintergrund.