Essen

Die Polizei hat die Irrfahrt eines jungen Mannes in der Innenstadt von Essen als versuchtes Tötungsdelikt eingestuft. Der 19-Jährige war am Morgen mit seinem Wagen mit erhöhter Geschwindigkeit unterwegs, Zeugen zufolge auch in einer Fußgängerzone der Ruhrmetropole. Ein Spezialeinsatzkommando nahm den Mann schließlich fest – sein Auto hatte er da schon geparkt. Ein Zeuge hatte das Auto entdeckt und die Polizei alarmiert.