Erstmals werden im Iran Frauen an einem internationalen Gewichtheber-Turnier teilnehmen. Das gab Ali Moradi als Präsident des nationalen Gewichtheber-Verbands bekannt.

Demnach sollen „sechs bis acht Frauen in verschiedenen Gewichtsklassen an der asiatischen Meisterschaft teilnehmen“, sagte Moradi laut dem Sportdienst Varzesh. Das Turnier findet vom 18. bis zum 28. April in Ningbo ...