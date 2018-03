Aus unserem Archiv

Teheran

Im Iran ist ein zum Tode verurteilter Mörder öffentlich gehängt worden. Nach Angaben der Nachrichtenagentur IRNA hatte der Verurteilte im vergangenen Jahr einen Staatsanwalt in Isfahan getötet. Das Todesurteil war vom Obersten Gericht bestätigt worden. Die Hinrichtung erfolgte an dem Ort, an dem der Mord geschah. Öffentliche Hinrichtungen sind im Iran die Ausnahme, sie werden in der Mehrzahl innerhalb von Gefängnissen vollstreckt. Der Iran ist nach China weltweit das Land mit den meisten Hinrichtungen.