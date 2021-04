Lausanne

Olympic Virtual Series

IOC nähert sich E-Sport mit virtuellen Wettkämpfen an

Das Internationale Olympische Komitee will im Vorfeld der Olympischen Spiele auch virtuelle Wettkämpfe austragen lassen. Wie das IOC in Lausanne mitteilte, sollen bei der Olympic Virtual Series (OVS) Turniere in Zusammenarbeit mit fünf internationalen Sport-Verbänden stattfinden.