Die Bundespolizei führte in Frankfurt (Oder) Einreisekontrollen durch. Bei der Überprüfung eines Mannes fanden die Beamten heraus, dass dieser international gesucht wird.

Ein Beamter der Bundespolizei stoppt den Fahrer eines Autos bei der Einreise am deutsch-polnischen Grenzübergang Stadtbrücke. (zu dpa: «International gesuchter Mörder bei Grenzkontrolle gefasst»)

Ein Beamter der Bundespolizei stoppt den Fahrer eines Autos bei der Einreise am deutsch-polnischen Grenzübergang Stadtbrücke. (zu dpa: «International gesuchter Mörder bei Grenzkontrolle gefasst») Foto: Patrick Pleul/DPA

Anzeige

Frankfurt (Oder) (dpa) – Die Bundespolizei hat bei einer Grenzkontrolle in Frankfurt (Oder) einen verurteilten Mörder gefasst, der mit einem internationalen Haftbefehl gesucht wurde. Die Beamten kontrollierten den 45-Jährigen am Donnerstagnachmittag am Übergang Stadtbrücke, wie die Bundespolizei mitteilte. Demnach legte der Mann einen gültigen polnischen Reisepass vor.

Bei der Überprüfung kam heraus, dass gegen den in der Türkei geborenen Mann ein internationaler Haftbefehl aus der Türkei vorliegt. Laut Haftbefehl war der Gesuchte im April 2007 wegen versuchten Mordes und im Oktober 2009 wegen Mordes rechtskräftig durch die türkischen Justizbehörden verurteilt worden. Ihm droht nun eine Auslieferung in die Türkei.