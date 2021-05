InterCity evakuiert – Herrenloses Gepäckstück löst Einsatz der Bundespolizei aus

Eine zurzeit noch nicht identifizierte männliche Person hatte eine Stofftasche in der Gepäckablage eines Wagens deponiert und sich daraufhin in unbekannte Richtung entfernt.



Aufgrund der unklaren Gefährdungslage wurde der IC 925 im Bahnhof Koblenz-Lützel gestoppt. Kräfte der Bundespolizei evakuierten ca. 120-150 Reisende und sperrten den Bahnhof weiträumig ab.



Eine Absuche mittels Sprengstoffspürhund des Polizeipräsidiums Koblenz verlief negativ. Als Ergebnis wurde festgestellt, dass sich im Koffer persönliche Gegenstände (Laptop, Smartphone, Kleidung) befanden.



Die Streckensperrung wurde um 15:40 Uhr wieder aufgehoben und die zuvor evakuierten Reisenden konnten ihre Fahrt fortsetzen. Es kam zu erheblichen Verspätungen im Bahnverkehr.



Am Einsatz beteiligt waren Kräfte der Bundespolizei Trier und des Polizeipräsidiums Koblenz. Ermittlungen hinsichtlich des Verursachers übernimmt die Bundespolizei Trier.



