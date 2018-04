Insolvente Erfurter erster Drittliga-Absteiger

Halle

Der FC Rot-Weiß Erfurt steht als erster Absteiger der 3. Fußball-Liga fest. Die Thüringer unterlagen am Ostersonntag beim Halleschen FC mit 0:3 und können als Tabellen-Letzter mit 13 Zählern sechs Spieltage vor Saisonende auch rein rechnerisch die Abstiegsränge nicht mehr verlassen. Am Donnerstag hatte der Spielausschuss des Deutschen Fußball-Bundes den Erfurtern wegen des Insolvenzverfahrens neun Punkte abgezogen. Rot-Weiß Erfurt hatte dem Urteil grundsätzlich schon zugestimmt. Bereits in der laufenden Saison wurde dem DDR-Meister von 1954/55 ein Punkt wegen Verstoßes gegen die Zulassungsauflagen abgezogen.