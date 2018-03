Insgesamt zwölf Reviere

Aus unserem Archiv

Das Forstamt Koblenz in der Richard-Wagner-Straße 14 auf dem Oberwerth verfügt in Koblenz, im Kreis Mayen-Koblenz und in einem kleinen Teil des Kreises Ahrweiler über zwölf Reviere (fünf staatliche, sechs kommunale und ein privates). Die Gesamtfläche beträgt circa 70 800 Hektar, die Waldfläche rund 20.000 Hektar (circa 2500 Hektar Wald in Koblenz). Beim Forstamt, das auch ausbildet, sind 25 Angestellte und Förster sowie 20 Forstwirte und Forstwirtschaftsmeister beschäftigt.