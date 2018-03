Ingolstadt verpflichtet Mathias Wittek

Fußball-Drittligist FC Ingolstadt hat Defensiv-Spieler Mathias Wittek vom TSV 1860 München verpflichtet. Wie der Verein mitteilte, unterschrieb der 20-Jährige einen Vertrag bis 2012.

«Ich freue mich über das Vertrauen, das der FCI und Trainer Michael Wiesinger in mich setzen. Ich werde alles dafür geben um die an mich gestellten Erwartungen zu erfüllen», sagte der Fußballer. Coach Wiesinger freut sich auf die Zusammenarbeit. «Wir haben mit Mathias einen Spieler mit großer Perspektive verpflichten können. Er soll hier in Ingolstadt seinen nächsten Karriereschritt machen.»