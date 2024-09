ING Deutschland gewinnt neuen Chef von Deutscher Bank

Anzeige

Frankfurt/Main (dpa) – Die Direktbank ING Deutschland engagiert einen neuen Chef von der Deutschen Bank. Lars Stoy (52), zuletzt verantwortlich für das Privatkundengeschäft der Deutschen Bank im Heimatmarkt, soll die Direktbank ab Anfang 2025 führen, teilte die ING Deutschland in Frankfurt mit. Er folge auf den amtierenden Chef Nick Jue (59), der nach über sieben Jahren an der Spitze entschieden habe, in seine niederländische Heimat zurückzukehren.

Stoy ist nach Angaben der Deutschen Bank seit Mai 2021 Leiter der Privatkundenbank in Deutschland. Er verantwortet in Deutschland sowohl das breite Privatkundengeschäft der Deutschen Bank und der Postbank als auch das Geschäft mit vermögenden Kunden im Private Banking und Wealth Management. Für Stoy ist der Wechsel auf den Chefposten der ING Deutschland, die zum niederländischen Finanzkonzern ING gehört, ein Karriereschritt: Sie hat mehr als neun Millionen Kunden.

Stoy seit 16 Jahren bei der Deutschen Bank

Der Manager ist seit 16 Jahren für den Deutsche-Bank-Konzern tätig. Stoy habe das Privatkundengeschäft der Deutschen Bank und der Postbank in Deutschland über viele Jahre geprägt, sagte Claudio de Sanctis, Privatkundenvorstand der Deutschen Bank, in einer Mitteilung.

Bei der Deutschen Bank soll nun Dominik Hennen direkt an de Sanctis berichten, wie es weiter hieß. Die Nachfolge im Bereich Private Banking & Wealth Management Germany werde noch bekanntgegeben. Über die Personalie Stoy hatte zuvor das «Handelsblatt» berichtet.

Die ING Deutschland verliert zugleich ihren Privatkundenvorstand Daniel Llano (49), wie sie weiter mitteilte. Er wechselt nach «Handelsblatt»-Informationen zur US-Großbank JP Morgan und soll dort den Marktstart im deutschen Privatkundengeschäft vorantreiben.