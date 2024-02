Infos aus erster Hand

Wer mehr über den Anbau eigener Tomaten erfahren möchte, der ist am Freitag, 1. März, in den Regionalladen Unikum (Bahnhofstraße 26 in Altenkirchen) eingeladen. Ab 18.30 Uhr findet zunächst eine Tauschbörse für Tomatensaatgut und generelle Sämereien statt, an der jeder teilnehmen kann.