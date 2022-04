Berlin/Saarbrücken

Polizeieinsatz

Influencer massiv bedroht: Ermittlungen gegen 21-Jährigen

Die Polizei hat Durchsuchungen bei einem 21-Jährigen im Saarland durchgeführt, der mehrere Influencerinnen und Influencer in Deutschland und der Schweiz massiv bedroht haben soll. Wie die Polizei am Freitag in Berlin mitteilte, erfolgte der Einsatz gemeinsam mit der Polizei Saarland. Dem Mann wird vorgeworfen, Livestreams von sechs Influencern durch beleidigende und bedrohende Anrufe über falsche Rufnummern gestört zu haben. Zudem wurden den Influencern nach Angaben der Polizei Pizzen und drogenähnliche Stoffe geliefert, die sie nicht bestellt hatten. Bei zwei Personen soll der Tatverdächtige zudem Morddrohungen und Hakenkreuze an Haus- und Wohnungstüren gesprüht und Brandanschläge angekündigt haben.