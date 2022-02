Biowetter: Aufgrund der Wetterlage treten vielfach gesundheitliche Beschwerden auf. Patienten mit Herzerkrankungen müssen sich zurzeit verstärkt auf Kreislaufstörungen einstellen. Außerdem kommt es bei empfindlichen Menschen vermehrt zu Kopfschmerzen. Asthmatiker und Personen mit chronischer Bronchitis werden ebenfalls durch das Wetter geplagt.

Pollen: Haselpollen fliegen meist mäßig, nur gebietsweise schwach. Erlenpollen sind überwiegend in geringen bis mittleren, hier und da aber auch in mittleren bis hohen Mengen in der Luft.

Garten: Frühbeet: Wer in seinem Garten ein Frühbeet zur Verfügung hat, kann jetzt mit dem Anbau von Gemüse beginnen. Die Kulturperiode erstreckt sich bis in den Spätherbst. Sie ist so lang, dass man bis zu drei Ernten erzielt. Um eine vierköpfige Familie mit Gemüse zu versorgen, genügt ein 6 Quadratmeter großes Frühbeet.